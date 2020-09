Полицаец застрелан од автомобил во движење во Аризона (ВИДЕО)

Тој, наводно, му возвратил на напаѓачот, кој побегнал со автомобил.

Полицаецот го преживеал нападот, бил хоспитализиран и се очекува да закрепне, соопшти полицијата од Феникс и ФБИ. Портпаролката на ФБИ исто така рече дека осомничениот е приведен по кратка бркотница.

Полицаецот одговорен за безбедноста на судот бил член на американската Маршал служба. За среќа, тој имал заштитен елек кога бил застрелан, изјави анонимен полициски службеник за „Фокс њуз“. Тој, наводно, му возвратил на напаѓачот, кој побегнал со автомобил.

Полицијата објави фотографија од сребрена лимузина, видена како се оддалечува од судницата. Судницата, сепак, останала отворена, и покрај пукањето, со дополнителна полициска заштита.

BREAKING: Shooting outside 401 W. Washington, near the Federal Courthouse. Non-life threatening injuries. #PhxPD looking for vehicle shown in this picture. Any tips call 602-262-6151 or https://t.co/hF4eXJ45F8 pic.twitter.com/wfvu8u5drX

Ова е втор навидум случаен напад врз американски полицајци за само три дена. Во саботата, двајца полицајци во Лос Анџелес во претежно афроамериканската населба Комптон беа застрелани од непосредна близина додека седеле во патролен автомобил.

Човекот кој се обидел да ги убие се преправал дека поминува покрај паркираното полициско возило, па во еден момент се свртел, извадил пиштол и ги застрелал, а потоа избегал.

Застрашувачкиот напад е снимен од надзорна камера. Се гледа дека напаѓачот е Афроамериканец со качулка на главата. И двајцата полицајци биле погодени во главата , 31-годишната полицајка во вилицата и рацете и 24-годишен полицаец во челото, тупаницата и раката.

Полицајката, иако самата со сериозни повреди, му пружила прва помош на колегата, што може да се види на снимките од надзорната камера.

Absolutely incredible.

Female LASD Officer applies tourniquet to her badly wounded partner, even though she had been shot through the jaw herself. pic.twitter.com/8BSQldfZh7

— GoToH€LLNFL.357 (@ASimplePatriot) September 15, 2020