Погледнете ги најдобрите тениски поени во карантин (ВИДЕО)

Тенисерите во машка и женска конкуренција исто така се во карантин, секој на свој начин ја одржуваат формата пред следните предизвици.

Тениските натпреварувања се во прекин поради пандемијата на коронавирусот, луѓето ширум светот се во домашна изолација со цел да се спречи ширењето на Ковид-19.

Многу спортски настани се одложени, а во дел од нив веќе и се откажуваат, во дел од државите се прогласува шампион, но во други нема победник сезонава.

Воглавно досега од тенискиот свет се говореше за грен слем турнирите, „Ролан Гарос“ се одложи, „Вимблдон“ е откажан, а наскоро би требало да се знае и одлуката за „УС Опен“.

Во меѓувреме погледнете ги најдобрите тениски поени во карантин, кој според вас е на врвот?

Stunning homemade courts 😍

Which one is your favourite? | #tennisathome pic.twitter.com/Kp3kRMsROj

— ATP Tour (@atptour) April 28, 2020