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Почувствуван земјотрес во Битола и Прилеп

К.С.
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Земјотрес сеизмограм
Сеизмограм / Фото: EPA-EFE/DAVID CHANG

Попладнево беше почувствуван земјотрес во Прилеп, Битола и околината со магнитуда од 3.4 степени по Рихтерова скала. Од Телеметриската сеизмолошка мрежа информираат дека земјотресот потекнува од епицентрално подрачје Мрежичко-Кавадарци.

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Според Сеизмолошка опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, земјотресот со интензитет од III-IV степени според Европската макросеизмичка скала се случи во 15.40 часот.

Извор: МИА

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