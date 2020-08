Почнаа протестите во Минск: Замини, замини – му порачаа на Лукашенко, полицијата засега не реагира (ВИДЕО)

Насобраните извикуваа „Замини“ и „Пуштете ги на слобода“, а луѓе во автомобили се огласуваат со свирење.

Стотици демонстранти се собраа вечерва во Минск, 11 ден по ред, и покрај наредбата на белорускиот претседател Александар Лукашенко до полицијата да ги угаси протестите против неговото владеење и резултатите од претседателските избори.

До вечерва нема знаци на пошироки операции со цел отстранување на демонстраните од улиците, пренесува Ројтерс.

Стотици демонстранти се собраа пред зградата на Министерството за внатрешни работи, а голем број полицајци кои таму се наоѓаа со службени комбиња, не презедоа никаква акција.

Насобраните извикуваа „Замини“ и „Пуштете ги на слобода“, а луѓе во автомобили се огласуваат со свирење.

This is #Minsk tonight. Belarusian flag under the base of Lenin statue. pic.twitter.com/j3bViIubcf

— Vladislav Davidzon (@VladDavidzon) August 19, 2020