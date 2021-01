Почина легендарниот НБА тренер и играч, Пол Вестфал

Пол Вестфал во НБА лигата дојде во 1972 година кога како 10. пик на драфтот беше избран од Бостон селтикс.

Кариерата ја заврши 1984 година во дресот на Феникс санс, а во меѓувреме играше и за Сиетл суперсоникс и Њујорк никс.

Единствената титула ја освои 1974 година со Феникс кој во негова чест го повлече дресот со број 44.

Westy will not be immortalized for just playing basketball. He will be remembered for how he lived his life, and how he treated others.

Rest In Peace, Westy 🙏

— Phoenix Suns (@Suns) January 2, 2021