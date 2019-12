Почина Клодин Оже, првата „француска девојка“ на Џејмс Бонд

Клодин Оже, француската глумица која се прослави како првата „француска девојка“ на Џејмс Бонд, почина на 79-годишна возраст.

Таа глумеше во „Операција гром“ (Thunderball) од 1965 година, заедно со Шон Конери. Бонд-девојка стана и покрај јаката конкуренција – Ракел Велч, Феј Данавеј и Џули Кристи.

Оже кариерата ја почнала како манекенка, била Мис на Франција, а во 1958 година беше прва придружничка на Мис на светот.

Bond Girl Claudine Auger, who starred as Domino in Thunderball, dies at 78 https://t.co/gKyv5GHPw0

