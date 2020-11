Почина американскиот глумец Еди Хасел, бил застрелан на улица

Еди Хасел, најпознат по својата улога на тинејџерот Клеј во филмот „Децата се добро“, за која беше номиниран за Оскар во 2011 година, починал во 31-година од животот од повреди добиени од огнено оружје.

Eddie Hassell, an actor who appeared in the Oscar-nominated film 'The Kids Are All Right' and NBC's sci-fi series 'Surface,' died Sunday after reportedly being shot in Texas during a carjacking https://t.co/wWye06V0su pic.twitter.com/nlzkPNgrjo

— The Hollywood Reporter (@THR) November 2, 2020