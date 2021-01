По хулиганите на Марсеј и навивачите на Сент Етјен упаднаа на тренинг на фудбалерите

Само неколку часа откако навивачите на Олимик Марсеј незадоволни од резултатите, со пиротехничко шоу го „запалија“ тренинг кампот на клубот, сличен настап имаа и навивачите на уште еден француски гигант, Сент Етјен.

Earlier today, St Étienne fans stopped their team’s training session to put pressure on them amid a poor run of form – circled the team & half encouragingly half intimidatingly chanted at them. (Le Progrès)pic.twitter.com/xpmgbqFUsM

