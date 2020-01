Пепе Реина официјално се врати во Премиер лигата! (ФОТО) - Слободен печат

Пепе Реина и претходно има настапувано во Премиер лигата, за Ливерпул со кој успеа да ги освои ФА купот, Лига купот, ФА Комјунити шилд и УЕФА Суперкупот.

37-годишниот чувар на мрежата денеска официјално се врати во најсилната англиска фудбалска лига, поточно во редовите на Астон Вила.

Тој доаѓа во клубот од Милан како позајмица до крајот на сезоната. Доаѓа како замена за Том Хитон кој се здоби со сериозна повреда.

We are delighted to confirm the arrival of vastly experienced goalkeeper @PReina25 on loan until the end of the season. 🙌#BienvenidoPepe #AVFC @eToro

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 13, 2020