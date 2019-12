„Пеколниот“ распоред на Сити ја крои судбината на Гвардиола! (ФОТО)

Манчестер сити ќе игра против Реал во осминафиналето во Лигата на шампионите. Англискиот првак можеби ја „загуби“ титулата во Премиер лигата, бидејќи има моментно 14 бодови помалку зад водечкиот Ливерпул, кој воедно ја брани титулата во ЛШ.

Сити прво ќе гостува кај Реал на 25. февруари, а реваншот ќе го игра на 17. март на „Етихад“ стадионот. Серијата тргнува од 1. февруари, а завршува на 4. април. „Граѓаните“ ќе гостуваат кај Тотенхем, па ќе бидат домаќини на Вест Хем.

Manchester City's fixture list from February to April 2020 looks tough. 😳 pic.twitter.com/4xc0PPq78M

