Педри за историја, го собори рекордот на Вејн Руни

Шпанскиот репрезентативец Педри го собори рекордот на Вејн Руни кога станува збор за настапите во завршницата на Европските првенства.

Фудбалерот на Барселона стана најмладиот фудбалер кој играл на натпревар од нокаут фазата во историјата на Европските првенства.

Педри денешниот натпревар од осминафиналето помеѓу Шпанија и Хрватска го игра со 18 години и 215 дена со што го надмина рекордот на Вејн Руни. Поранешниот фудбалер на Манчестер јунајтед и на англиската репрезентација до денеска важеше за најмлад фудбалер кој играл во нокаут фазата со 18 години и 244 дена. Руни тоа го стори на ЕП 2004 година во Португалија.

1 – At 18 years and 215 days, @Pedri becomes the youngest ever player to start a knockout game in a European Championship, overtaking the record of Wayne Rooney (18y 244d v Portugal in 2004). #EURO2020 #CRO #ESP. Youth. pic.twitter.com/qH3mnaHtsG

— OptaJose (@OptaJose) June 28, 2021