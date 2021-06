Патрик Шик:  Си замислував токму ваков гол 

Пред 25 години Карел Поборски и даде на Португалија спектакуларен гол кога го лобуваше Витор Баија во четвртфиналето на ЕП, а сега истата магија ја повтори Патрик Шик.

Шик во моментите кога Поборски го постигна голот, имаше само пет месеци, но сега дочека да се зборува за него поради фантастичниот гол против Шкотска. Шик вториот гол го постигна буквално од пола терен откако примети дека голманот на Шкотска, Маршал беше далеку од својот гол.

– Барем три пати во главата замислив токму ваков гол бидејќи во првото полувреме приметив дека голманот сака да излегува напред. Постојано гледав каде е – рече Шик.

This angle of Schick’s goal is mad.. 🤯

pic.twitter.com/TXbUa70Nb3

