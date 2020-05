Пандев меѓу топ стрелците за националните репрезентации во Европа! (ВИДЕО)

Нашиот најискусен репрезентативец во „црвено-жолтиот“ дрес досега 34 пати ја тресеше противничката мрежа..

Фудбалерот на Џенова е далеку најдобар на вечната листа најдобри стрелци за нашата А селекција, на второто место е Ѓорѓи Христов со 16, а зад него Александар Трајковски и Артим Шаќири по 15.

Горан Пандев во 108 натпревари реализираше вкупно досега 34 голови за најдобрата македонска репрезентација.

List of active top scorers for their National Teams in Europe:

1.🇵🇹Cristiano Ronaldo – 99

2.🇵🇱Robert Lewandowski – 61

3.🇧🇦Edin Dzeko – 58

4.🇧🇪Romelu Lukaku – 52

5.🇩🇪 Thomas Muller -38

6.🇲🇰Goran Pandev – 34 pic.twitter.com/8gxgKYjDxs

— Football Macedonia (@MacedonianFoot) May 15, 2020