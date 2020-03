Пандев апелира: Моето име да не биде злоупотребувано од партиите

View this post on Instagram

POCITUVANI….Vo ovie teski momenti za celiot svet koga se soocuvame so najopasniot virus na globalno nivo,sakam da apeliram do politickite partii vo Makedonija,da prestant so sitno-politickite igri….Ovaa prilika ja koristam da gi povikam politickite partii ( vo slucajot komisijata na VMRO-DPMNE)da prestanat da go zloupotrebuvaat moeto ime….Ova e vreme koga nie vo Italija se soocuvame so katastrofa od nevideni razmeri….Apelot do site e da ostanat doma i da gi sledat preporakite od nad le note….Sekoja moja izjava,koja ke bide stavena vo kontekst na POLITIKA ke ja demantiram….pozdrav od Genova so pocit Goran Pandev🇲🇰🇲🇰🇲🇰