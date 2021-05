„Ова не може да пројде неказнето“: Лидерите на ЕУ утре ќе расправаат за пресретнувањето на авионот на Рајанер

Европскиот совет на утрешната седница ќе расправа за пресретнувањето на авионот на Рајанер над Белорусија и апсењето на белорускиот блогер и дисидент Роман Проташевич, како и за можните санкции против белорускиот режим заради овој потег без преседан.

Гитанас Науседа, претседателот на Литванија, предложи денеска како противмерка блокада на белоруските авиони во воздушниот простор, како и санкции против режимот на белорускиот претседател Александар Лукашенко.

🇪🇺 leaders will discuss a state-sponsored terror act in #Minsk tomorrow at #EUCO. My suggestions: airspace over 🇧🇾 shall be recognized unsafe, 🇧🇾 aircrafts shall not be accepted in 🇪🇺 airports, immediate investigation by @icao & serious sanctions against the regime.

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 23, 2021