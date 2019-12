Ова може да е малер за Ливерпул: Линекер им ја честита титулата (ВИДЕО) - Слободен печат

Поразот на Манчестер сити на гостувањето кај Вулверхемтон го натера Гери Линекер, уште сега да му ја честита титулата на Ливерпул.

Сити има дури 14 бодови помалку и натпревар повеќе од Ливерпул кој сезонава во Премиер лигата има неверојатен скор од 17 победи и само едно реми.

Congratulations to @LFC on winning their first ever Premier League title.

— Gary Lineker (@GaryLineker) December 27, 2019