Ова го правам 50 пати на ден: Шварценегер објасни како се мијат раце и тоа со помош на еден асистент! (ВИДЕО)

За да се заштитите од коронавирусот, неопходно е редовно да ги миете рацете. На оваа важност укажа кој друг, ако не Арнолд Шварценегер.

Познатиот глумец ни дава видео-инструкции како да се мијат рацете, а помош имаше од неговиот најсладок асистент, кучето Чери.

Шварценегер укажа дека тоа треба да се прави често.

– Ги мијам рацете минимум 50 пати на ден. Што и да направам, после тоа ги мијам рацете – вели Арнолд.

Погледнете ја снимката:

I tried to do a hand-washing tutorial for Cherry but I think you guys will pay more attention. Be safe. Wash your hands. Listen to scientists and experts, not foreheads. Together, we can slow this down and protect each other. #COVID19 pic.twitter.com/evDxVu6Etb

— Arnold (@Schwarzenegger) March 13, 2020