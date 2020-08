Ова е рускиот тајкун кој го остави бродот полн со експлозивен товар во пристаништето во Бејрут

Рускиот портал на англиски Јазик Сајбиријан Тајмс пак пишува дека бродот во Бејрут застанал поради дефект.

Игор Гречишкин, руски државјанин со наводно живеалиште во Лимасол, на Кипар е сопственик на несреќниот брод кој пренесувал опасен товар, а седум години подоцна експлодираше во Бејрут и предизвика незамисливо уништување во градот.

Станува збор, за 2.750 тони амониум нитрат, хемиско соединение кои инаку се користи како вештачко ѓубриво, но во одредени ситуации може да се користи како експлозив – или од наеднаш да експлодира, како што за жал и се случи во бејрутското пристаниште.

Brilliant investigative work (tbc) from @WCM_JustSocial showing the #Beirut port authorities to may have seized upwards of 2K tonnes of Ammonium Nitrate in 2013.

The cargo ship stalled opposite coast and cargo was removed due to its 'highly explosive' nature, 'stored in hangars' https://t.co/G6r0AlmiSM

— Riam Dalati (@Dalatrm) August 4, 2020