„Ова е најскапата дрога која ја користи елитата“: Еве како ја поврзуваат со исчезнувањето на децата ширум светот

Колекцијата со адренохром е најпрофитабилниот бизнис во светот, кој носи многу повеќе пари отколку продажбата на органи.

Во ера на овие големи турбуленции во светот, теоретичарите на заговор како Дејвид Ајк повторно стануваат премногу популарни, а многу цитати од писателите на ваквите книги се ставаат во нов контекст и се интерпретираат во сосема различни сценарија за „крај на човештвото”, „сатанизација“ и слични луди теории кои произлегуваат од неукоста и приливот на лажните вести.

Бидејќи сега повеќето работи ги разгледуваме низ призмата на корона пандемијата, многу работи се ставаат токму во контекст на коронакризата. Сепак, мора да се истакне дека теориите на заговор се многу присутни деновиве во интернет-сферата, така што мора да внимавате да не ја преминете границата на љубопитноста и да западнете во анксиозност поради озогласените теории кои немаат фактолошка поддршка.

Кога станува збор за светската елита, повторно е актуелна темата за сатанизмот и сатанистичките ритуали, а како предводник на овие озолгасени „групи“ многу често се издвојува светски познатата Србинка, концептуалната уметница Марина Абрамовиќ.

Ексентричната природа на Абрамовиќ е добропозната на светската јавност, таа има голема публика и има изложувано во најбитните и најценетите уметнички простори ширум светот. Дека дел од Балканот не може да го прифати автентичниот начин на кој Абрамовиќ се изразува докажува фактот што за некои од нејзините несекојдневни забави, кои таа тематски ги нарекува „спирутуално готвење“, а на кои доаѓаа најпознатите личности од светскиот џет-сет: од филмски ѕвезди до пејачи, бизнисмени и политичари, повторно се „жариште“ за нови теории на заговор.

„Просветителите“ и љубителите на конспирации тврдат дека токму на нејзините и слични забави, каде присуствува холивудскиот џет-сет, гостите се дрогираат со најскапата дрога во светот – адренохром, а се пишува и дека ваквата дрога се добива на морничав начин.

Што е всушност адренохром?

Хемиското соединение адренохром е предмет на многу теории на заговор, а дали е тоа поради теоретирачите на заговор како Алекс Џоунс, кој поради материјалот што го споделиваше на социјалните медиуми добу буквален бан од интернет-сферата, многумина веруваат дека зад оваа хемикалија стои трговијата со деца.

Во популарната култура се споменува во филмот Параноја во Лас Вегас, а порталот infomediabalkan изнесе една од најмрачните теории на заговор.

800,000 children go missing every year in the United States alone. So the question is, what’s happening to them? The answer is #Adrenochrome pic.twitter.com/8Sy9JaW0o1

— WarriorforHumanity⭐⭐⭐ (@LON3WOLFF) April 26, 2020