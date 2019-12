Ова е најлошиот навивач на сите времиња (ФОТО) - Слободен печат

Во лондонското дерби Челси како гостин го совлада Тотенхем со 2:0, а како фудбалерите водеа „војна“ на теренот, така и навивачите си имаа своја „војна“ на трибините. Сепак, на социјалните мрежи се појави неверојатна слика на која е најлошиот навивач на сите времиња.

Имено, навивачот кој носеше дрес на фудбалерот на Тотенхем, Хјeон Мин Сон, го замени со „осумката“ на Лампард од Челси.

Whether you’re Chelsea or Tottenham, this is everything that’s wrong with modern football…Son – 7 then switches to Lampard – 8…🙄🤮 pic.twitter.com/SalrvMQUhj

— CFC.1966 (@Ian1966P) December 23, 2019