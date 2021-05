Ова долго се чекаше, конечно ќе се игра првиот фудбалски меч пред полн стадион

Долго се чекаше навивачите барем во одредена мера се вратат на трибините. Денеска има најави дека во Израел ќе има максимален број на гледачи на фудбалскиот натпревар помеѓу Макаби Тел Авив и Макаби Хаифа на стадионот „Блумфилд“.

Имено, состојбата со коронавирусот во оваа земја е нормализирана, па донесена е одлука навивачите да бидат вратени на трибините.

Ова значи дека во дербито на колото во израелскиот шампионат (недела, 19.30 часот) на стадионот „Блумфилд“ ќе биде дозволен целосниот капацитет на стадионот, односно присуствуваат 30.000 луѓе.

Ова исто така ќе биде прв фудбалски натпревар од почетокот на пандемијата на кој публиката ќе може да присуствува во максимален број, без ограничувања на капацитетот.

На табелата во тамошното првенство Макаби Хаифа е на првото место со 71 бод, пред второпласираниот Макаби Тел Авив (67).

🇮🇱 Bloomfield Stadium, Tel Aviv, will host the world’s first full-house match in a while!

Maccabi Tel Aviv 🟡

Maccabi Haifa 🟢

🏆 A direct title battle in front of 30,000 fans… 🔥

📸 @roncohen_7 pic.twitter.com/Z3W1tI5OuZ

— BabaGol (@BabaGol_) May 9, 2021