Осум млади фудбалери во Гана го загубија животот! (ВОЗНЕМИРУВАЧКО ВИДЕО)

Голема трагедија го погоди фудбалскиот, спортскиот свет. Фудбалската асоцијација на Гана (ГФА) ја потврди трагичната несреќа која се случи во бизлија на Кумаси, во регионот Ашанти.

Автобусот, кој превезуваше млади фудбалери да се регистрираат за претстојната сезона, се урна во реката Офинсо.

Yesterday, around 2:00pm in my hometown (Offinso), there occurred a gory accident that has taken an unconfirmed number of lives of our young colts footballers at the Offin River. pic.twitter.com/RD3P3hEtT8

— DR. KOFI ABBAN’s SON (@NanaKwame_Aban) September 20, 2020