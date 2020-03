Осум играчи на Вест Хем имаат симптоми на коронавирус

Англиските медиуми сè уште не знаат за кои осум играчи станува збор во отсуство на официјална потврда за новонастанатата ситуација кај популарните „чекани”.

Осум фудбалери на Вест Хем имаат симптоми на коронавирус и се наоѓаат во самоизолација низ што мина и менаџерот Дејвид Мојес од почетокот на март.

Англиските медиуми сè уште не знаат за кои осум фудбалери станува збор во отсуство на официјална потврда за новонастанатата ситуација кај популарните „чекани”.

West Ham have eight players in self-isolation showing mild symptoms of coronavirus.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 28, 2020