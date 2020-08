Орландо и Вучевиќ го изненадија фаворизираниот Милвоки на стартот од плеј-офот (ВИДЕО)

„Магичните“ во првиот натпревар од плеј-оф серијата против најдобриот тим на Истокот победија со 122:110.

Фаворизираниот Милвоки бакс и првата ѕвезда Јанис Адетокумпо доживеаја шокантен пораз од Орландо во чии редови блескаше Никола Вучевиќ. Одличниот црногорски центар постигна 35 поени и имаше 13 скокови со одличен шут од игра, погоди 15 од вкупно 24 шута. Ова беше негов личен рекорд кога станува збор за поените во плеј-оф натпревар, а интересно е што не постигна ниту еден поен од слободни фрлања.

The Magic stun the Bucks in Game 1. 🚨 pic.twitter.com/GLmTzFNOqq

