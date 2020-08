Орео торта за милионерот Ворен Бафет подготвена од Бил Гејтс (ВИДЕО)

Гејтс не случајно се одлучил да направи орео торта. На својот блог тој напишал дека во една прилика го видел Бафет додека го јадел омилениот десерт за појадок- орео.

Бил Гејтс, основачот на „Мајкрософт“ му направи орео торта на милионерот Ворен Бафет по повод неговиот 90 роденден.

Гејтс на Твитер објави видео со кое му се обраќа на пријателот Бафет. На површината на тортата бил исцртан ликот на Бафет, пренесе „Си-Ен-Ен“.

„Ворен, среќет 90 роденден“, порача Гејтс.

Бафет е познат по тоа што сака благо и пие многу кока-кола, каде што е и голем инвеститор, а има и своја фабрика за слатки. Како што наведува „Си-Ен-Ен“, Гејтс и Бафет се долгогодишни пријатели.

Of all the things I’ve learned from Warren Buffett (and there have been a lot), the most important might be what friendship is all about. Here’s why he’s a person that I admire as well as like: https://t.co/XbZTIfO90b

— Bill Gates (@BillGates) August 30, 2020