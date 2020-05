Опасните жени се секогаш посебни: За фаталната Југословенка мечтаеле сите, а поминала голгота

View this post on Instagram

Happy birthday to my lifelong friend, confidante, advisor and life guide. 22 years later, you're still such an important part of my life and without you, none of it would be the same. Thank you. #birthday🎂 #friendship #friendsforever Srecan rodjendan mojoj obozavanoj prijateljici, Biljani. Zeni koja u mom zivotu ima mnogo uloga, a svaku ispunjava savrseno. Hvala ti na 22 godine prijateljstva i lojalnosti, na poverenju i utesi kada mi je najvise trebala, na smehu i podrsci kada sam gradila svoj zivot. Ti si bila moj vetar u ledja kada sam se preispitivala, moje samopouzdanje kada sam sumnjala i moja snaga kada sam klonula. Sve sto je bolelo si lecila, sto je valjalo si gajila i u mom zivotu zauzela mnoge vazne uloge. Svaki tvoj rodjendan je poseban dan i za mene. Srecan ti rodjendan, prijateljice, savetnice i zivotna vodiljo. Bez tebe to zaista ne bi bilo isto. #ljubav #rodjendan #zivotnoprijateljstvo#bestfriend