Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

фото: скриншот

Огромни балони го затворија небото на Литванија: Шверцувале илјадници пакувања цигари

Ј. А.
Пред

Станува збор за примена на „невидлива“ шема, балони на голема височина, кои радарите тешко ги детектираат, особено кога има силен ветер.

Воздушниот сообраќај над Вилнус, Литванија, денеска со часови беше целосно во прекин откако биле забележани 25 балони на топол воздух што навлегле од Белорусија. Од нив, 10 биле соборени или пронајдени, а останатите сè уште кружат некаде во литванското небо.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Балоните кои лебделе во воздушниот простор на земјата шверцувале илјадници пакувања цигари.

Националниот центар за управување со кризи (NCMC) за Би-Би-Си изјави дека се откриени 25 метеоролошки балони што влегуваат во Литванија од соседна Белорусија, од кои два завршија директно над аеродромот.

Аеродромот соопшти дека затворањето довело до откажување на 30 летови што влијаеле на 6.000 патници.

„Нарушувањата на воздушниот простор“ доаѓаат во време на зголемена тензија во Европа откако голем број упади со беспилотни летала, за кои се сомнева дека се поврзани со Русија, предизвикаа прекин на воздушниот сообраќај.

Полицијата уапсила неколкумина осомничени кои се обиделе да ја преземат шверцуваната стока. Не се откриени нивните идентитети, а ниту целосниот обем на операцијата.

„Воздушниот сообраќај беше прекинат заради безбедносни причини“, соопшти литванското Министерство за внатрешни работи на Литванија.

Станува збор за примена на „невидлива“ шема, балони на голема височина, кои радарите тешко ги детектираат, особено кога има силен ветер.

Граничната полиција претпоставува дека балоните биле пуштени подалеку од самата граница, од внатрешноста на белоруска територија, а потоа ја минале 679 километри долгата граница и навлегле длабоко во литванскиот воздушен простор.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#литванија #балони #шверцувале цигари
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

ВИДЕО | Пронајден е дрон со проектил во двор на градинка во Белград
Со пушка и во полна воена униформа влегол во автобус во Загреб
ВИДЕО | Новинарите се екстремисти, вели Брнабиќ
Земјотрес од 4,7 степени во Италија, се тресеше и во Хрватска
Едвај се извлекле живи од болницата во Котор: Инфектолог е заробен, хирург е повреден
ВИДЕО | По шест дена заложништво: Израел го депортираше српскиот студент Огњен Марковиќ
ВИДЕО | Смртно е застрелан судија во судница во Тирана
Во Србија 700.000 луѓе работат на определено време, повремени работи или нелегално