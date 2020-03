Официјално: Забрането ракувањето во Премиер лигата!

Коронавирусот се шири преку капки од носот и устата и може да се прошири на рацете и со тоа да се пренесе на другите преку ракување.

Денеска и официјална потврда од првите луѓе на Премиер лигата, ракувањето меѓу играчите ќе биде забрането до понатамошно известување!

Оваa одлука e донесена заради актуелниот страв од ширење на коронавирус.

– Премиерлигашкото фер-плеј ракување повеќе нема да биде практика помеѓу играчите и судиите од овој викенд наваму, па сè до понатамошно известување на основа на советите на медицинската професија – се вели во соопштението на Премиер лигата.

The Premier League fair-play handshake will not take place between players and match officials from this weekend until further notice based on medical advice

Full statement: https://t.co/m1owLqUol8 pic.twitter.com/DkvzRyePzX

— Premier League (@premierleague) March 5, 2020