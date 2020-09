Официјално: Ракитиќ од Барселона во Севиља

Како што потврдуваат од редовите на каталонскиот клуб, хрватскиот фудбалер ќе ги брани боите на Севиља воо чии бои се враќа после шест години.

Барселона му се заблагодари на Иван Ракитиќ за сета досегашна посветеност на клубот и договорено е да се пресели во екипата на Севиља. Андалузиската екипа ќе плати 1.5 милиони евра (уште девет како бонуси) за Ракитиќ кој потпиша договор на четири години, односно ќе трае до 30 јуни 2024 година.

🚨 LATEST NEWS | Agreement with Sevilla for the transfer of @IvanRakitic

