ОФИЦИЈАЛНО: Покрај Брајант и Џиџи загинаа уште седум лица во хеликоптерската несреќа - Слободен печат

Локалната полиција од Лос Анѓелес и официјално на прес-конференција соопшти дека Коби Брајант и неговата 13-годишна ќерка Џиџи загинаа во хеликоптерската несреќа.

Иако првичните информации се дека во несреќата загинале пет лица, полицијата соопшти дека се загинати вкупно девет лица, а меѓу нив се Брајант и неговата ќерка Џиџи.

Се уште не е познато која е причината за подот на хеликоптерот „Сикорски С-76“ , а полицијата повеќе информации најави за подоцна.

A Sheriff at the press conference reveals that the manifest showed there was 9 people on board the helicopter. He also seems to criticize TMZ for reporting on Kobe Bryant’s death before family notifications could be made pic.twitter.com/7WIuaAHLJf

— Acyn Torabi (@Acyn) January 26, 2020