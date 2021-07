Официјално: Хакими нов играч на ПСЖ, следува потписот на Рамос

ПСЖ летово е активен на фудбалскиот трансфер пазар, а се очекуваат две големи засилувања во пресрет на новата натпреварувачка сезона.

Официјално 22-годишниот дефанзивец Ашраф Хакими веќе е во Париз, промовиран како нов фудбалер на ПСЖ и договор кој ќе трае до 30 јуни 2026 година.

Мароканскиот интернационалец досега настапуваше за милански Интер со 37 настапи и седум голови, претходно беше дел од Реал Мадрид и Борусија Дортмунд.

Деталите велат дека Интер од овој трансфер ќе добие загарантирани 60 милиони евра.

Според експертот за трансфери, Фабрицио Романо на својот Твитер профил објави дека следен потпис е оној на искусниот одбранбен играч и досегашен член на Реал, Серхио Рамос за кого веќе се најавува дека наскоро ќе го облече дресот на париските „светци“.

Official announcement soon… but here we go, and here you’ve Achraf Hakimi first pic as Paris Saint-Germain player together with Leonardo and his agent Alejandro Camano – @clmerlo. 🔵🔴 #PSG

Contract signed, medicals completed and… next stop, Sergio Ramos official soon. pic.twitter.com/CfWzR6oQiM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2021