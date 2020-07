Одмазда на девојче од Авганистан: Талибанците ѝ ги убија родителите, таа храбро им излезе со калашников

Авганистанските безбедносни сили Гул и нејзиниот помлад брат ги однеле на безбедно место, рече Мухамед Ареф Абер, портпарол на провинцијата Гор.

Девојчето Камар Гул од Авганистан убило двајца талибанци кои претходни и ги убиле родителите зошто ја поддржувале владата.

Борците упаднале во куќата, и прво го барале нејзиниот татко, а кога мајката се побунила, ја извадиле надвор и ја убиле.

Тогаш Гул излетала од куќата со калашников во раце и убила двајца талибанци, а неколкумина ранила.

Одреден број талибански борци потоа се вратиле за да ја нападнат нејзината куќа, но мештаните од селото ги избркале.

Како што пренесуваат локалните медиуми, Гул има меѓу 14 и 16 години. Вообичаено е во Авганисатн многумина да не знаат за своите години, поради недостиг на документи.

Авганистанските безбедносни сили Гул и нејзиниот помлад брат ги однеле на безбедно место, рече Мухамед Ареф Абер, портпарол на провинцијата Гор.

