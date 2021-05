Од улични музичари до суперѕвезди: Кои се Италијанците кои победија на Евровизија?

Италијански рокери со моќен звук и убедлива изведба синоќа на големо на изненадување на многумина победија на овогодишниот избор за песна на Евровизија со песната „Zitti e Buoni“.

Иако на Евровизија рок-музичари ретко извојуваат победа, како финските металци „Lordi“ кои победија 2007 година со песната „Hard Rock Hallelujah“, оваа година младите рокери од Рим покажаа дека рокенролот никогаш нема да умре.

Со енергичен настап и рефрен за паметење тие ги освоија срцата на публиката чиј глас беше пресуден за убедливата победа на годинешното шоу во Ротердам.

Тие доаѓаат од Рим и се познаваат уште од средно училиште. Пред да станат славни, тие свиреле на улиците во Рим, а откако победиле на „Санремо“ со песната „Zitti e buoni“, им беше обезбеден директен влез во финалето на Евровизија.

they started playing in a band on the streets of Rome

Now it may turn out that they brought Eurovision to Rome

Beautiful story#Eurovision #Maneskin pic.twitter.com/zEJSinrfov

