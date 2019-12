ОБОЖАВА ДА СЕ СОБЛЕКУВА: Жешката Русинка без милост ги провоцира мажите (ФОТО) - Слободен печат

View this post on Instagram

Вопрос не по теме фото. ⠀ Раньше я совсем не любила готовить. Точнее так: я понимала, что это необходимость в любом случае рано или поздно меня настигнет, видела как моя мама много времени проводила у плиты и старалась максимально оттянуть момент, когда я стану повелительницей половников😃 Сейчас, когда я в Москве и не на сборах, то основная нагрузка в плане приготовления еды на мне. Не могу сказать, что мне это совсем не нравится, я сохраняю интересные рецепты, стараюсь каждый раз придумывать что-то новое и оставляю место для экспериментов. Тут наткнулась в интернете на очень интересную инфу. Оказывается, среднестатистическая женщина проводит на кухне минимум 3 года своей жизни.. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ?)! ⠀ Я вот теперь в раздумьях стоит ли продолжать внедряться в кухонное разнообразие, а то как-то читала про одну девушку, которая покупала готовую еду в магазине и тупо перекладывала в сковородки и кастрюли, мол, она умница такая всё сама приготовила. Муж возвращался с работы и не мог нарадоваться ее талантам😂😂😂 ⠀ #еда #приготовление #готовим #готовимдома #нюд #nude #nudity #foodporn #food #cook #cooking #cookingtime #swimsuit #back #she