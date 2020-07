Објавени документи како Жислејн Максвел, девојката на Епстин подведувала малолетничка на проституција (ВИДЕО)

Кога Жислејн ми велеше да одам да масирам, тоа значеше секс“, рече Вирџинија Жуфре, која во времето кога заминувала на островот била малолетна и имала 16 години.

Објавени се судски документи во кои Вирџинија Жуфре, наводна жртва на Џефри Епстин, во 2016 година го опиша злоставувањето од страна на богаташот, но и неговата соработничка Жислејн Максвел.

Жуфре уште претходно рече дека Максвел ја регрутирала како тинејџерка и ѝ наредувала да има сексуални односи со многу мажи, меѓу кои бил и принцот Ендру, објави Си Ен Ен.

Жуфре во текот на споменатата изјава наведе, покрај Епстин, имиња на уште неколку мажи со кои ја поврзала Максвел. Меѓу нив се наоѓа и принцот Ендру, поранешниот гувернер на Ново Мексико Бил Ричардскон, маж кој го опиша како „друг принц“ и чице за кое ѝ рекла дека е сопственик на „голем хотелски ланец“.

„Ете, ви реков се што моментално знам. Жал ми е. Ова многу ми паѓа тешко и фрустрирачки. Не се сеќавам на сите луѓе. Ме праќаа кај разни луѓе“, му рече Жуфре на адвокатот.

Исказ за Бил Клинтон

Во судските списи стои дека Максвел и нејзиниот адвокат ја прикажале Жуфре како неподобен сведок, укажувајќи на грешки во некои датуми и бројки кои ги навела. Принцот Ендру и Ричардсон исто така ги негираа обвинувањата.

Remember that famous Prince Andrew photo with Ghislaine Maxwell and the victim?

The FBI had their own copy for years – even before the victim's 2011 FBI interview.

The FBI knew. They always knew. pic.twitter.com/A5TjKt4Kf7

— Techno Fog (@Techno_Fog) July 31, 2020