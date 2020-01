Објавена снимка од хеликоптерот на Коби пред да сруши (ВИДЕО) - Слободен печат

Смртта на НБА легендата Коби Брајант го обедини светот. Секојдневно излегуваат нови информации, фотографии и видеа од хеликоптерската несреќа во која животот го загубија 9 луѓе, меѓу кои 13-годишната ќерка на кошаркарот, Џиџи.

На последното видео кое се појави на социјалните мрежи, фатен е хеликоптерот само половина час пред да се случи несреќата.

-Се обидувам да ги снимам сите чудни работи кои се случуваат над мојата куќа. Меѓутоа, ова утро не забележав дека го снимив хеликоптерот во кој беа Коби Брајант, неговата ќерка и други, само 31 минута пред да се сруши. Почивај во мир, се вели во објавата на Твитер.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv

— THEIR ONLY DREAMS (@theironlydreams) January 27, 2020