Обамејанг верен на Арсенал, сака да стане легенда на „топчиите“

Тимот од Северен Лондон и официјално објави дека потпиша нов тригодишен договор со Пјер-Емерик Обамејанг.

Обамејанг во Арсенал пристигна пред нешто повеќе од две и пол години од Борусија Дортмунд, а денеска на радост на навивачите на „топчиите“ конечно стави крај на сите шпекулации за неговата иднина.

Обамејанг потпиша нов тригодишен договор со Арсенал и сака да стане една од легендите на клубот.

This is where you belong, Auba ❤️

🤝 @Aubameyang7 pic.twitter.com/sgViWSBYWf

— Arsenal (@Arsenal) September 15, 2020