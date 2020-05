Новинари на Ројтерс погодени со гумени куршуми на протестите во Минеаполис: Го снимив со камера како ја впери пушката кон мене (ВИДЕО)

На подоцнежните снимки се гледа како на Севард лекарите му укажуваат помош. Севард и Чавез се здобиле со повреди на рацете, додека на Чавез му настрада и вратот.

Двајца членови на редакцијата на Ројтерс се погодени и повредени со гумени куршуми во текот на протестите во Минеаполис, пренесува Ројтерс.

Тие се погодени во моментот кога полицијата во време на полицискиот час влегла во југозападното подрачје на градот кој претходно го зазеле околу 500 демонстранти.

Видео снимките од камерманот на Ројтерс Хулио Сезар Чавез прикажуваат полицаец кој вперил пушка во него додека другите полицаци пукаат со гумени куршуми и солзавец за да ги растераат насобраните демонстранти.

„Полицаецот кого го снимав се сврте кон мене, директно насочувајќи ја својата пушка кон мене“, рече Чавез.

My security advisor and I were shot with rubber bullets tonight. He had PRESS labeled clearly and visibly on his bulletproof vest

Before being shot, at a separate incident, I was directly aimed at. I took cover https://t.co/HYYwN4Pkka pic.twitter.com/6HwxXiyWQ1

— Julio-César Chávez (@JulioCesrChavez) May 31, 2020