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ВОЈНА ВО УКРАИНА

Нови проблеми за Путин: Русите опколени во стратешки важниот град во Доњецк

Д.А.
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Украинска војска во Изјум / Фото: American Photo Archive / Alamy / Alamy / Profimedia

Денеска на 219 ден од војната во Украина.
Советникот на шефот на украинскиот претседател Алексеј Арестович објави дека околу 5.500 руски војници биле заробени во градот Лиман во Доњецк.

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Според локалните украински власти, нивните војници ги „пресекле“ сите патишта што водат надвор од градот, а сите обиди на руската војска да ги ослободи своите заробени соборци биле неуспешни.

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