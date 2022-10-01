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ВОЈНА ВО УКРАИНА
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Нови проблеми за Путин: Русите опколени во стратешки важниот град во Доњецк
Денеска на 219 ден од војната во Украина.
Советникот на шефот на украинскиот претседател Алексеј Арестович објави дека околу 5.500 руски војници биле заробени во градот Лиман во Доњецк.
Според локалните украински власти, нивните војници ги „пресекле“ сите патишта што водат надвор од градот, а сите обиди на руската војска да ги ослободи своите заробени соборци биле неуспешни.
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