Новата сезона во Формула 1 нема да стартува во Австралија

Поради пандемијата на коронавирусот одложен е почетокот на новата натпреварувачка сезона 2021 во „најбрзиот циркус на светот“.

Наместо во Австралија, новата сезона во Формула 1 ќе стартува во Бахреин (26-28 март) на патеката Сахир.

Трката во Мелбурн ќе се одржи многу подоцна од вообичаеното, во периодот од 19-21 ноември 2021 година.

А покрај Австралија, поместена е и Големата награда на Кина која требаше да се одржи на 11 април, односно и натаму се водат разговори околу новиот термин.

Во календарот додадена е трката на патеката во италијанската Имола (18 април) која се враќа во Ф1, додека празен термин е 2 мај.

