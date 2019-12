Новак Ѓоковиќ испрати важна порака (ВИДЕО) - Слободен печат

Најдобриот српски тенисер се подготвува за новата натпреварувачка сезона, а таа ја започна со освојувањето на третото место на егзбицискиот турнир во Абу Даби.

Во текот на паузата меѓу тренинзите, Новак Ѓоковиќ ја искористи можноста да им го честита празникот на сите верници кои го слават најрадосниот христијански празник по грегоријанскиот календар.

.@DjokerNole has a special message for everyone on Christmas 🤗🎄 pic.twitter.com/TRZ0rPlM6n

— ATP Tour (@atptour) December 25, 2019