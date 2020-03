Нова жртва на коронавирусот: Почина поранешниот претседател на Реал Мадрид

Лоренцо Санз, кој беше прв човек на „кралскиот“ клуб во периодот од 1995 до 2000 година, вечерва почина во мадридската болница како последица од коронавирусот.

Lorenzo Sanz helped Real Madrid lift the Champions League in 1998 and 2000.

