Нова милионска донација на Федерер, овој пат за децата во Африка

Фондацијата Рожер Федерер ќе донира еден милион долари за помош на загрозените семејства во Африка.

Парите ќе бидат наменети за да се обезбедат оброци за децата и нивните семејства додека се затворени училиштата поради пандемијата на коронавирусот.

Според фондацијата на швајцарскиот тенисер, благодарение на оваа донација помош ќе добијат 64.000 лица.

– Токму сега и тоа повеќе од минатото мора да се обединиме и да им помогнеме на семејствата на кои им е најтешко – порача Рожер Федерер.

Now more than ever we must come together to help families in need 🙏 https://t.co/c8fhhyRBIi

— Roger Federer (@rogerfederer) May 6, 2020