Хрватска вечерва околу 18.25 часот ја погоди нов земјотрес, пренесуваат тамошните медиуми.

Според наводите на ЕМС, во прашање е потрес со јачина од 3,5 степени по Рихтерова скала, со епицентар на четири километри југозападно од Сисак.

Felt #earthquake (#potres) M3.5 strikes 6 km SW of #Sisak (#Croatia) 15 min ago. Please report to: https://t.co/gYZG9YKJ9B pic.twitter.com/9r4gcIxQPj

— EMSC (@LastQuake) January 7, 2021