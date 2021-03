Вечерва е регистриран нов земјотрес во Јадранското море.

Според Европски-медитерански сеизмолошки центар, земјотресот бил со 3,8 степени според Рихтеровата скала.

Felt #earthquake (#terremoto) M3.8 strikes 95 km N of San Giovanni Rotondo (#Italy) 19 min ago. Please report to: https://t.co/fGweRfHANS pic.twitter.com/HoB3wcsY4g

— EMSC (@LastQuake) March 28, 2021