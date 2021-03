Нов земјотрес го потресе мавровскиот регион

Вечерва повторно беше почуствуван земјотрес во мавровскиот регион.

Според Европскиот сеизмолошки центар, потресот бил со магнитуда од 3 степени на длабочина од 2 километри.

Felt #earthquake (#земјотрес) M3.0 strikes 26 km SW of #Gostivar (North Macedonia) 6 min ago. Please report to: https://t.co/l0wqLDRT65 pic.twitter.com/zcitaV7bMV

— EMSC (@LastQuake) March 30, 2021