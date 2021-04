Ноле трет, Рафа осми: Доказ дека помладите полека го освојуваат тенисот

Асоцијацијата на тениски професионалци ја објави новата листа на АТП трката и за првпат од 2014 година, на врвот, во овој дел од сезоната, нема никој со презиме Ѓоковиќ, Надал или Федерер.

Во Топ 8 играчи кои се во трка за завршниот Мастерс, Новак Ѓоковиќ е на третото место, а Рафаел Надал на осмото, додека Рожер Федерер, очекувано, не е во изборот затоа што не играл никаде.

Србинот го освои грен слем турнирот „Австралија опен“ во Мелбурн, но пред него се Андреј Рубљов и Стефанос Циципас на второто и првото место на трката.

The @FedEx ATP Race To Turin is on:

8) 🇪🇸 @RafaelNadal

7) 🇮🇹 @janniksin

6) 🇵🇱 @HubertHurkacz

5) 🇷🇺 @AsKaratsev

4) 🇷🇺 @DaniilMedwed

3) 🇷🇸 @DjokerNole

2) 🇷🇺 @AndreyRublev97

1) 🇬🇷 @steftsitsipas pic.twitter.com/l63YZrdcwY

— ATP Tour (@atptour) April 29, 2021