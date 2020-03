„No Time To Die“ – Поради коронавирусот одложен датумот на премиерата

Новиот филм за Џејмс Бонд , „No Time To Die“ требаше да започне со прикажување во кината во Велика Британија на 2 април.

Меѓутоа, потврдено е дека датумот за излегување на филмот е одложен за ноември 2020 година поради коронавирусот, пишуваат странските медиуми.

Продуцентите најавија дека одлуката ја донеле по будно набљудување и темелни проценки на глобалниот пазар.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd

— James Bond (@007) March 4, 2020