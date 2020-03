Никој не знае каде е најскапата слика на светот: Продадена е за рекордни 450 милиони долари

По аукцијата сликата никој не ја видел. Одредени критичари се сомневаат дека станува збор за фалсификат, додека други стравуваат дека би можела да биде оштетена или уништена.

Саудиски принц потрошил 450,3 милиони долари за портрет на Исус Христос, кој го насликал Леонардо да Винчи, на аукцијата одржана во Њујорк пред три години.

Магазинот „Тајм“ за сликата на Да Винчи „Salvator Mundi” („Спасител на светот“) напиша дека станала најскапо продадена слика било кога, а „Њујорк Тајмс“ напиша дека ја купил принцот Бадер бин Абдула бин Мохамад бин Фахран ал-Суд. Весникот до овој заклучок дошол врз основа на документите кои ги имал на увид.

Salvator Mundi by Italian artist Leonardo da Vinci (c. 1500) is the most expensive painting ever sold as of 2019. pic.twitter.com/YElDvSf1B7

