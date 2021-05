Нголо Канте, најскромниот фудбалер на светот кој се срами да се слика со шампионскиот пехар

Нголо Канте од година во година покажува дека освен што е одличен фудбалер, тој е прекрасна и скромна личност која е обожувана од сите соиграчи каде и да играл. Тој е миленик на навивачите токму поради неговата скромност но и имиџот кој не личи ниту на една фудбалска ѕвезда во современиот фудбал.

Челси вчеравечер успеа да испише нови страници во клупската историја, го совлада Реал Мадрид со 2:0 во реванш полуфиналната пресметка во Лигата на шампионите и си закажа битка за трофејот со Манчестер сити.

Најзаслужен за победата беше францускиот репрезентативец Нголо Канте кој беше прогласен за играч на натпреварот, едноставно беше присутен на сите делови од теренот и целосно го запре средниот ред на Реал Мадрид. Навивачите на Челси во шега велеа дека Канте успеал да се клонира и дека може да се телепортира на секој дел од теренот.

Но, сиве овие пофални кои се целосно заслужени, одат на сметка на најскромниот човек во светскиот фудбал, а можеби во спортот воопшто. Тоа можеше да се примети по натпреварот кога неговите соиграчи си заминуваа од „Стемфорд бриџ“ со своите скапи автомобили вредни неколку стотици илјади евра, додека Канте дома си замина во Мини Купер. Ова возило вреди само 20.000 евра, сума која фудбалерот ја заработува за еден ден.

N’Golo Kante, after producing a man-of-the-man performance to help Chelsea reach the Champions League final, leaves Stamford Bridge in a Mini.

– Играв во Лестер и тоа беше мојот прв автомобил во Англија. Една личност ми советуваше да си купам Мини Купер, ми се допадна и се уште го возам – изјави во една прилика Канте за Би-Би-Си.

Неговата скромност го прави омилен кај сите соиграчи, а поради својата конституција и стил на игра потсетува на уште еден поранешен француски репрезентативец и играч на Челси, Клод Макелеле.

– Очекувам повеќе од Канте бидејќи може да биде подобар од мене. Мора повеќе да комуницира со дефанзивците, тој дури може да стане и лидер на тимот. Знам дека Канте е срамежлив, дека никогаш не зборува и сака да ја заврши само својата работа, но јас мислам дека тој може и повеќе – изјави Макелеле пред два месеци, и од тие моменти Канте стана вистински лидер на тимот предводен од Томас Тухел.

Be with someone who makes you as happy as N’Golo Kanté riding a bike #lifegoals pic.twitter.com/e9vhOAoeSH



За својата скромност и срамежливост има уште еден доказ, во 2018 година кога Франција триумфира на Светското првенство, Канте беше премногу срамежлив за да праша дали може да се слика со пехарот. Тој го направи тоа откако беше охрабрен од Стивен Нзонзи.

Here you can see the scenario play-out quite clearly. pic.twitter.com/AWegSYJ1q6



А дека тивкиот Канте е миленик на соиграчите, доказ е видеото од соблекувалната каде се гледа како соиграчите со слават Канте по победата над Хрватска во финалето на Мундијалот.



Нов доказ дека Французинот иако е фудбалска ѕвезда, но сепак остана цврсто на земја е настанот кој се случил во џамија. Канте во џамија запознал еден навивач и потоа заминал кај него на вечера.

„Кога помалиот брат на мој пријател го запозна Канте во џамија за време на вечерните молитви, одлучи да го повика на вечера. Колку Канте е скромна личност“, напиша на Твитер, братот на навивачот.

Подоца беше објавено дека тие јаделе кари, гледале емисија за фудбал и играле видео игри по што Канте си заминал дома.

